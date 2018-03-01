التخطيط تبحث مع وفد إماراتي تفعيل مذكرة تفاهم لتطوير العمل الحكومي

كتبت - إيمان منصور:

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط ونائبها صالح الشيخ، مع وفد إماراتي رفيع المستوى، تفعيل مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة إن الغرض من مذكرة التفاهم هو تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية.

وأضافت أنه سيتم تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات بين الجانبين في مجالات تطوير الخدمات الحكومية وبناء وتطوير القيادات والقدرات.

وكانت هالة السعيد وقعت مذكرة التفاهم مع وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل أثناء وجودها بدبي في منتصف فبراير الجاري للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على عدة محاور، أولها محور بناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تم الاتفاق على بناء محتوى تدريبي عن بعد لخدمة الدولتين، وإتاحة برامج قيادات حكومة الإمارات للحكومة المصرية.

كما شمل هذا المحور أيضا الاتفاق على إتاحة برنامج بناء القدرات الحكومية، والاستضافة المتبادلة للعاملين بالحكومة لمعايشة بيئة العمل بالدولتين، وتبادل المدربين في البرامج التدريبية المختلفة، بحسب البيان.

واتفق الطرفان فيما يتعلق بمحور التميز الحكومي، على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووجود مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية، وإتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.

وناقش الطرفان محور الخدمات الحكومية وآليات تقديم الخدمة من خلال العمل عبر طلب الخدمة وتنفيذها وتقديمها، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، على أن يتم العمل للتعرف على وسائل تحفيز المواطن للحصول على الخدمة إلكترونيا، والبحث عن مؤشرات ومعايير قياس جودة الخدمة المقدمة ومدى رضا المواطنين عنها.

كما بحث الجانبان ضمن هذا المحور آليات وأدوات التواصل مع الموظف والمواطن ومتخذ القرار لتشجيعهم على تقديم مقترحات تطويرية وأفكار مبتكرة.

واستعرض الجانب الإماراتي تجاربه الناجحة في تطوير العمل الحكومي والذي يتضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات ليضم برنامجي القيادة الاستراتيجية والقيادات التنفيذية إلى جانب برنامج قيادات المستقبل، وبرنامج قيادات شباب الإمارات.

وأعرب الوفد الإماراتي عن تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال تطوير الخدمات الحكومية، قائلاً :"اليوم لدينا مسئولية تجاه مصر، ولا تقاعس عن أداء واجبنا تجاهها".