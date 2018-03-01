البنك الأهلي يطرح شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البنك سيبدأ طرح شهادة "أمان المصريين" أمام العملاء، يوم الأحد المقبل.

وتستهدف هذه الشهادة الجديدة توفير شبكة تأمين ضد الوفاة، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة و الفلاحين وأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية، وهي متاحة لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 وحتى 59 سنة، بفئات تبدأ 500 وحتى 2500 جنيه بحد أقصى.

وتطرح الشهادة في أربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات يمكن تجديدها مرتين، ويمكن استردادها أو استرداد جزء منها بعد 6 أشهر من الشراء.

وتبلغ الفائدة على الشهادة 16% سنويا، تخصم منها أقساط التأمين التي تتراوح بين 4 و20 جنيها بحسب قيمة الشهادة.

وتسمح الشهاداة بإعطاء تعويض نقدي في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة لحادث، أو معاش شهري لمدة 5 سنوات او 10 سنوات، للورثة.

وتطرح هذه الشهادات بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طلب من الحكومة توفير تغطية تأمينية على العمالة الموسمية.

وطلب السيسي في مؤتمر لافتتاح مشروعات في مدينة العلمين الجديدة، جمع قيمة التأمين على العمالة في المشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة، خلال أسبوعين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه للتأمين على 2 مليون عامل، على أن تتولى الشركات تقسيط قيمة هذه الشهادات للعاملين لديها.

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خاص- التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة الحرة