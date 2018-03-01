البنك الأهلي يخفض الفائدة بنسبة 0.75% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، خفض الفائدة بنسبة 0.75% على جميع شرائح حساب التوفير، بحسب منشور صادر لجميع فروع البنك.

وبلغت معدلات الفائدة على حساب التوفير بعد الخفض 11.10% على العائد الشهري و11.25% على العائد الربع سنوي و11.40% النصف سنوي و11.75% على السنوي.

ومنذ أسبوعين قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وكان البنك الأهلي قرر الأسبوع الماضي خفض الفائدة على الودائع بنسبة تتراوح بين 0.25% إلى 1.25% حسب أجال كل وديعة.

وبعد قرار البنك المركزي خفض 15 بنكا أسعار الفائدة خلال خلال الأيام الماضية، من أجل التوافق مع الأسعار الجديدة.

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