البورصة تطلق برنامجا لتوعية موظفي الشركات بشأن الاستثمار بسوق المال

القاهرة - مصراوي:

قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إنها أطلقت برنامجا لتدريب موظفي الشركات بمختلف القطاعات في مصر، حول أساسيات ومزايا الاستثمار طويل الأجل في البورصة.

وأضافت البورصة أن هذا البرنامج يأتي ضمن مساعيها لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي، بما يضمن اجتذاب السوق مزيدا من المستثمرين.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن فكرة البرنامج التدريبي جاءت لزيادة الوعي الاستثماري للمجتمع، على أن تكون البداية بموظفي الشركات العاملة في مصر بمختلف القطاعات والأنشطة، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بمستقبلهم المالي.

وأضاف رئيس البورصة أن البرنامج التدريبي يشرح ببساطة الأسس المبدئية للاستثمار والادخار طويل الأجل في البورصة، وكيفية تحليل الفرص الصحيحة والأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار بها, بهدف مساعدة المجتمع على كيفية الاستثمار في البورصة وليس حثهم على نوع معين من الاستثمار.

وتابع فريد "سوق المال هي وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، تمكن جموع المصريين بالتحويش فيها، بمبالغ بسيطة لمدد طويلة للاستفادة من عوائدها المستقبلية ، وهذا ما ينفي فكرة أنها حكرا على أصحاب الثروات والأغنياء".

وكان فريد أشار خلال مؤتمر "قمة أسواق المال" في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أهمية التوعية في زيادة عدد المستثمرين بالبورصة.

وقال فريد خلال المؤتمر، إن سوق المال في حاجة لزيادة عدد المتداولين، من خلال التوعية بدور البورصة والأسهم في تنمية الاقتصاد، وأهمية الادخار عبر الاستثمار في سوق الأوراق المالية خاصة على المدى الطويل.

وتوقع فريد خلال المؤتمر، أن يكون للطروحات الحكومية المزمع تنفيذها قريبا في البورصة، دور في حدوث هذه التوعية بشكل تلقائي.

وبحسب بيان اليوم، ذكر فريد، أن البرنامج التدريبي لموظفي الشركات يأتي ضمن سلسلة متكاملة من اللقاءات التي ستطول مختلف الشركات, خلال الفترة المقبلة.

وقال فريد إن البورصة تعمل في الجانب الآخر على اجتذاب شركات قوية للقيد على المستوى المالي والإداري مع زيادة جودة ودورية الإفصاحات لحماية حقوق المستثمرين.

وقدمت البورصة ورشة عمل لموظفي شركة فودافون، أول أمس الثلاثاء، استعرض خلالها ممثلو البورصة، أساسيات ومزايا الادخار والاستثمار طويل الأجل في البورصة، بحسب البيان.

كما ركز ممثلو البورصة على "تصويب عدة مفاهيم خاطئة أن البورصة ليست حكرا على الأغنياء والمحترفين فقط، بل هي آلية ادخار واستثمار طويلة الأجل لجموع المصريين".