هيئة المعارض تنهي استعداداتها لافتتاح معرض القاهرة الدولي 14 مارس

كتبت - إيمان منصور:

قال سامي يونس رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، في بيان اليوم الخميس، إنه يجري حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولي في دورته الـ 51 والمقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الجاري.

وأضاف يونس أن 23 دولة تقدمت للمشاركة في معرض هذا العام والذي يقام برعاية وحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يزداد هذا العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويضم المعرض منتجات ومعروضات في مجال الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والجلدية، فضلا عن الملابس الجاهزة، وفقا لرئيس هيئة المعارض.

وتشمل الدول التي تقدمت للمشاركة أرمينيا، والجزائر، وأنجولا، وأوغندا، وتنزانيا، وتوجو، وجنوب السودان، ورواندا، وزامبيا، وسيريلانكا، والسنغال، والسودان، والصين، والعراق، وغانا، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، والكويت، وكينيا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزمبيق، ونيجيريا، بحسب يونس.

وقال يونس إن معرض هذا العام سيشهد تغييرات جذرية في الشكل والمضمون، حيث سيتم لأول مرة تخصيص مساحة 4 آلاف متر مربع لإقامة "القرية الدولية" والتي ستستضيف ممثلي الدول المشاركة، إلى جانب ممثلي المجالس التصديرية المصرية.

وأضاف أن تخصيص هذه المساحة يهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية والسعي لإبرام اتفاقات وعقود (B2B)، الأمر الذي يسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.

وذكر يونس أن هيئة المعارض وقعت بروتوكول تعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" للاستفادة من خبراتها الكبيرة وعلاقاتها بعناصر المعارض الخارجية في العديد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

وأشار إلى "أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لتوجيهات طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بضرورة الاستفادة من الحضور المكثف للعارضين المحليين، وكذا ممثلي الدول الأجنبية للترويج والتسويق للمنتجات المصرية، إلى جانب البيع المباشر لجمهور المعرض".

وتوقع رئيس هيئة المعارض أن يشهد المعرض إقبالا جماهيريا متزايدا "خاصة وأنه يعد المعرض الرئيسي والأكبر الذي تنظمه الهيئة سنويا".

وتنعقد هذه الدورة من المعرض تحت شعار "إفريقيا الحاضر والمستقبل"، حيث تم اختيار دولة الكاميرون لتكون ضيف شرف معرض هذا العام لما لإفريقيا من مكانة متميزة لدى مصر، بحسب يونس.

وقال يونس، إنه تقرر أن يتم إقامة معرض للصناعات الحرفية واليدوية بصالة الصندوق الاجتماعي تزامنا مع معرض القاهرة الدولي، حيث تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإعداد والترتيب لتنظيم هذا المعرض.

وأضاف أنه تقرر تخصيص الصالة رقم 19 للهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام لعرض المنتجات المختلفة والخيام للعرض المكشوف للقطاع الخاص بمساحة تصل إلى 30 ألف متر مسطح بزيادة تزيد 25% عن العام الماضي.