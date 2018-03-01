بعد زيادة أسعار الورق.. توقعات بارتفاع الكتب الخارجية 10% الموسم المقبل

كتبت- دينا خالد:

قال محمود حسنين، مدير غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر الورق خلال الفترة الأخيرة سيؤثر سلبا وبطريقة مباشرة على قطاع الطباعة.

وارتفع سعر طن الورق بقيمة ألف جنيه، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب زيادة أسعار الخام العالمية، بحسب ما قاله رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أحمد جابر، لمصراوي، أمس.

وتوقع حسنين أن ترتفع تكلفة طباعة الكتب الدراسية الخارجية خلال الموسم الدراسي المقبل، بنسبة 10%، نتيجة لارتفاع أسعار الورق.

وقال حسنين، إنه مع ارتفاع أسعار الورق ترتفع معه باقي مستلزمات الطباعة مثل التغليف، مما يترتب عليه زيادة سعر المطبوعات بشكل عام بنسبة حوالي 15%.

وتوقع حسنين، زيادة أخرى في أسعار الورق في بداية السنة المالية الجديدة.

ويقول وليد السيد، عضو مجلس إدارة بغرفة الطباعة، إن ارتفاع سعر الورق سيزيد من أسعار التعاقدات الجديدة للمؤسسات والبنوك مع المطابع بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وأضاف السيد لمصراوي أن ارتفاع الأسعار سيقلل من حجم التعاقدات الجديدة وبالتالي سيؤثر على حجم الإنتاج.

ويرى حسنين، أن أصحاب المطابع سيحاولون تغطية خسائرهم التي تعرضوا لها بعد ارتفاع الأسعار والتزامهم بأسعار التعاقدات القديمة، مع محاولة تأمين هامش ربحهم حال حدوث زيادة أخرى مما سيزيد أسعار التعاقدات الجديدة بشكل كبير.

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