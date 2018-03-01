غرفة شركات السياحة تطالب بفتح باب تسجيل الحجاج أول رجب

كتب - يوسف عفيفي:

دعت غرفة شركات السياحة، إلى ضرورة فتح باب تسجيل أسماء الحجاج على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الحج والعمرة السعودية لذلك، وذلك اعتبارا من أول شهر رجب وحتى 25 من شهر شعبان على أن يتم إجراء القرعة في يوم 29 شعبان.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، وممثلي الوزارة.

وحضر الاجتماع من ممثلي الغرفة ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، ومن ممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وناقش الاجتماع فعاليات موسم الحج لهذا العام، حيث تم عرض تصور لجنة إدارة الغرفة والذي شمل "ضرورة الإسراع فى فتح باب الحج تلبيةً لرغبات الشركات السياحية حتى يصبح أمامها الوقت الكافي لتسويق برامجها".

كما طالبت الغرفة بضرورة وضع قواعد للسقف العددي للحجاج للحد من الوسطاء وحتى تتمكن الشركات من التفاوض حول الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة التي اعتادت عليها الشركات.

وبحث الاجتماع أيضا أسعار الحج لكافة المستويات وخاصة البرامج الاقتصادية، لتفادي ما حدث العام الماضى بخصوص عدم تناسب مستوى الخدمات التي قدمت للحجاج مقارنة بأسعار البرامج، "وكذلك حفاظا على المكانة المتميزة للحج السياحي بين باقي البعثات الأخرى المنفذة للحج".

وكانت غرفة شركات السياحة طالبت وزارة السياحة في مؤتمر سابق بضرورة إعلان ضوابط الحج أول شهر رجب وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات السياحية لإنهاء الإجراءات الخاصة بها.