فودافون تعوض عملاءها عن عطل في الشبكة

كتبت- شيماء شلبي:

قررت شركة فودافون تعويض عملائها عن عطل فني أثر على خدمة الإنترنت موبايل في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

وأرسلت فودافون رسالة لعملائها نصها "شكرًا لثقتك في أقوى شبكة في مصر. مبادرة منا لإرضائك بعد العطل الفني الخارج عن إرادتنا ليك ساعة مكالمات هدية لفودافون لحد منتصف الليل".

ورغم أن الشركة قالت في وقت سابق إنها تستبعد تعويض العملاء لأن العطل الفني لم يستمر لأكثر من نصف ساعة ولم يؤثر علي خدمات الـ 2G و3G، إلا أنها قامت في وقت لاحق بإرسال رسائل للعملاء بتقديمها ساعة مكالمات مجانية كهدية.

وكان مصدر مسؤول بالشركة قد صرح لمصراوي بأن عطلًا فنيًا في خدمات الجيل الرابع، بسبب عمليات تطوير الشبكة، تسبب في بطء تحميل الإنترنت عبر هذا الجيل، مؤكدًا أنه تم التعامل مع العطل الفني بسرعة واستعادة الخدمة كاملة في أقل من نصف ساعة.

وقال المصدر إن الشركة استثمرت حتى الآن في شبكتها ما يقرب من الـ 20 مليار جنيه لتقديم أفضل خدمة للمشتركين.