ماهي شروط الحصول على قرض السيارت المستعملة بالمصرف المتحد؟

كتبت- منال المصري:

قرر المصرف المتحد إطلاق مرابحة تمويل السيارات المستعملة بالنظام الذي يتوافق مع مبادى الشريعة الاسلامية.

ويستفيد من مرابحة تمويل السيارات المستعملة الموظفين بالقطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة.

وتتباين نسبة الفائدة وحجم قيمة التمويل على قرض الموظفين في حال إمكانية تحويل الراتب من عدم تحويله وحسب مدة سداد القرض.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير شروط الحصول على تمويل السيارات المستعملة للموظفين ولأصحاب المهن الحرة:

1- أن يصل الحد الأدنى الراتب الموظف 1500 جنيه

2- يتباين الحد الأقصى للتمويل حسب تحويل الراتب من عدم تحويله وحسب تصنيف الشركة.

3- في حال تحويل الراتب يتراوح التمويل بين 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه وذلك حسب تصنيف الشركة وراتب المقترض.

4- تتراوح فترة السداد بين عام إلى 8 سنوات كحد أقصى.

5- تتراوح نسبة الفائدة بين 18.5% إلى 20.5% في حال تحويل الراتب بشرط لا تزيد فترة السداد عن خمس سنوات.

6- في حال زيادة مدة سداد القرض إلى أكثر من 5سنوات مع تحويل الراتب للمصرف المتحد ترتفع الفائدة لتتراوح بين 19.5% إلى 21.5% حسب تصنيف الشركة.

7- في حال عدم إمكانية تحويل الراتب على المصرف المتحد ترتفع الفائدة 21.5% ولايزيد الحد الأقصى للتمويل عن 350 ألف جنيه حسب تصنيف الشركة وراتب العميل.

8- تسديد 2% نسبة مصاريف إدارية علي إجمالي قيمة التمويل.

9- يشترط المصرف المتحد أن يكون الموظف يعمل في شركة معتمدة بالبنك أي ليس لديها أي موانع قانونية.

*أما بالنسبة لشروط تمويل المرابحة على المهن الحرة فتتضمن مايلي:

1- أن يصل الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه فقط

2- أن تكون نسبة الفائدة على التمويل 22.5%.

3- أن تبلغ فترة السداد 8 سنوات

4- يسدد العميل 2% مصاريف إدارية للمصرف على إجمالى قيمة التمويل

الأوراق المطلوبة:

*صورة الرقم القومي.

*صورة بشهادة الراتب معتمدة من جهة العمل.

*صورة آخر 3 إيصالات الراتب العميل.

*تقديم فاتورة لعرض سعر السيارة.

*وترتفع الأوراق على أصحاب المهن الحرة لتشمل صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية أو إقرار ضريبي وشهادة إثبات دخل شهري بحد أدنى 3 آلاف جنيه.