بعد توجيهات السيسي.. 6 معلومات عن صندوق ابتكار لتمويل الشباب بدون فوائد

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس الخميس، في تصريحات صحفية، إنه سيتم توجيه كل أموال صندوق "ابتكار" لصالح مشروعات الشباب الابتكارية كقروض ميسرة بدون فائدة أومصروفات، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

كان السيسي قال أمس، على هامش افتتاح الصوب الزراعية في مرسى مطروح، "عايزين لو لقينا شاب شاطر نتيح له حاجة زي كده يشتغل، وياخد تمويل بدون فائدة من البنك المركزي، ويشغّل مشروعه ما دام شاطر ومجتهد".

ويقدم مصراوي في هذا التقرير 6 معلومات عن صندوق تمويل الأفكار الابتكارية للشباب:

1- صندوق يقوم بتمويل الأفكار الإبداعية للشباب لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي المصري.

2- يمنح الصندوق التمويل للشباب بدون فوائد أو مصروفات على القرض؛ استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3- يبلغ رأس مال الصندوق مليار جنيه، وكلها لصالح تمويل مشروعات الشباب.

4- يقدم الصندوق تمويلات لمشروعات الشباب الابتكارية "الصغيرة والمتوسطة" في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والتكنولوجية.

5- سيتم إطلاق الصندوق خلال العام الجاري بعد الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة.

6- سيتم الاستعانة بأفضل بنوك الاستثمار العالمية لإنشاء الصندوق.