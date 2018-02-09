تعرف على شروط الحصول على "قرض الأطباء" في ٥ بنوك

كتبت- منال المصرى:

تتنافس بعض البنوك في تقديم قروض للأطباء البشريين والبيطريين والأسنان وأطباء المعامل التحليلية والعلاج الطبيعي، بهدف مساعدتهم على إجراء توسعات أو شراء أجهزة طبية متطورة.

وتقدم ٥ بنوك هي مصر والمصري الخليجي وأبوظبي الوطني وقطر الوطني الأهلي والمشرق هذه القروض.

وتتباين شروط القرض من بنك الى آخر، سواء في معدلات الفائدة أو الحد الأقصى للتمويل وفترة سداد القرض، ولكن تتوحد جميع البنوك على نفس الأوراق التي يقدمها العميل للحصول على القرض.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير شروط قرض الأطباء في 5 بنوك مختلفة.

1-بنك مصر :

يقدم بنك مصر القرض بقيمة تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى حسب الدخل الشهري للعميل.

وتتراوح مدة سداد القرض بين 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى.

ويتيح البنك القرض بفائدة 12.31% ثابتة في حال كانت فترة السداد 3 سنوات، وترتفع الفائدة إلى 13.47% فى حال تبلغ مدة سداد القرض 5 سنوات.

ويشترط البنك مرور عامين على الأقل على ممارسة المهنة، على أن يبلغ الحد الأدنى لدخل الطبيب 2000 جنيه شهريا.

ويحصل البنك على 3% مصاريف إدارية بحد أدنى 150 جنيهًا.

كما يشترط البنك ألا يقل سن الطبيب عن 21 عامًا ولايزيد عن 65 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض، ويرتفع السن عن ذلك بشرط تقديم خطاب ضمان من جهة العمل، وتقديم شهادة إثبات دخل أو شهادة من محاسب قانوني معتمد لدى البنك المركزي وتقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، وإيصال مرافق (مياه، وكهرباء، وغاز).

2-البنك المصري الخليجي:

يقدم البنك المصري الخليجي القرض بقيمة تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه كحد أقصى، حسب راتب العميل.

وتبلغ فترة سداد القرض بين 6 أشهر إلى 7 سنوات كحد أقصى، بفائدة 23% متناقصة.

ويشترط البنك في الحصول على القرض أن يكون مر عام على الطبيب في ممارسة المهنة، وألا يقل الدخل الشهري للطبيب عن 10 آلاف جنيه.

كما يشترط ألايقل سن العميل عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا.

ويحتاج البنك بعض الأوراق من العميل مثل صورة الرقم القومي وإيصال مرافق وشهادة إثبات دخل.

ويحصل البنك على مصاريف إدارية بقيمة 200 جنيه.

3-أبوظبي الوطني:

يقدم بنك أبوظبي الوطني قرضًا بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى، حسب راتب العميل.

وتبلغ فترة سداد القرض بين 6 أشهر إلى7 سنوات، بفائدة 23% متناقصة.

ويشترط البنك في الحصول على القرض، ألايزيد سن الطبيب على 60 عامًا عند سداد آخر قرض.

ويحصل البنك على مصاريف إدارية تبلغ نسبتها 1.5% من إجمالي قيمة القرض بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

ويشترط البنك أيضا ألا يقل الدخل الشهري للطبيب عن 10 آلاف جنيه، وأن يكون مر عام كحد أدنى على ممارسة المهنة.

ويحتاج البنك من العميل تقديم صورة من الرقم القومي أو جواز سفر وفاتورة مرافق حديثة وشهادة التخرج أو بطاقة النقابة أو شهادة ممارسة المهنة، وكشف حساب شخصي عن آخر 12 شهرًا.

4- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

يقدم بنك قطر الوطني قرضًا للأطباء بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه كحد أدنى إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، حسب الراتب الشهري للطبيب.

وتتراوح فترة السداد بين 6 أشهر إلى 5 سنوات كحد أقصى، بنسبة فائدة 20.5% متناقصة.

ويشترط البنك في الحصول على القرض أن يكون مر 3 سنوات للعميل على مزاولة المهنة، وألا يتجاوز سنه عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط مستحق، ويرتفع إلى 65 عامًا في بعض الأحيان.

يوحتاج البنك بعض الأوراق مثل صورة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث وشهادة إثبات دخل وصورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.

5- بنك المشرق مصر:

يقدم بنك المشرق قرضًا بحد أقصى 500 ألف جنيه.

ويشترط البنك في الحصول على القرض ألا تتجاوز نسبة القسط الشهري للسداد عن 35% من إجمالى الدخل الشهرى للطبيب، وألايزيد سن الطبيب على 60 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض، وأن يكون مر عام على مزاولة المهنة.

وتترواح فترة السداد بين 5 إلى 7 سنوات حسب قيمة القسط.

ويحتاج البنك بعض الأوراق من العميل مثل صورة الرقم القومي وإيصال مرافق وشهادة إثبات دخل و صورة من الرقم القومي أو جواز سفر وفاتورة مرافق حديثة وشهادة التخرج أو بطاقة النقابة أو شهادة ممارسة المهنة، وكشف حساب شخصي عن آخر 12 شهرًا.

ويحصل البنك على مصاريف إدارية بسيطة.