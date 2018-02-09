شركات هندية ترغب في الاستثمار بقطاع الأعمال العام بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الجمعة، إن سانجاى باتتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة أعلن عن رغبة العديد من الشركات الهندية في التعاون مع الشركات التابعة للوزارة في المجالات المختلفة مثل قطاع الفنادق وتكنولوجيا المعلومات، والبرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الهند في المجال الإداري والفني والاقتصادي لرفع كفاءة وقدرات العنصر البشرى.

وبحسب البيان الذي تلقى مصراوي نسخة منه، استعرض سفير الهند خلال لقاءه مع الوزير خالد بدوي، عددًا من المشروعات والاستثمارات التي يقوم بها الجانب الهندى في مصر، كما وجه الدعوة للوزير لزيارة الهند في أقرب فرصة يتفقد خلالها عدد من الشركات العاملة هناك، والتعرف على ما وصلت إليه الهند من تقدم في صناعات عدة.

وعرض الوزير خلال اللقاء أهم ملامح بعض المشروعات والاستثمارات الجديدة للشركات التابعة للوزارة في عدد من المجالات وخاصة النقل البحري والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، بجانب قطاع الفنادق خاصة مع سعي الوزارة لتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وإعادتها إلى رونقها مع الحفاظ على قيمتها التاريخية.