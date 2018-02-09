الذهب يواصل تراجعه بمصر.. والجرام يخسر 13 جنيهًا خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، اليوم الجمعة، بنحو 13 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها الجمعة الماضية، بسبب تغير سعر المعدن عالميًا خلال تعاملات الأسبوع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 644 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا الجمعة الماضية.

وتراجع عيار 18 إلى 550 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 ليسجل 737 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5152 جنيهًا.

وقال نجيب إن تراجع أسعار الذهب بالسوق المصرية اليوم يرجع إلى هبوط سعر الأوقية عالميًا، لتسجل 1319 دولارًا مقابل 1348.6 دولار الجمعة الماضية.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة دون تغير يذكر، بعدما انخفضت بالأمس للجلسة الثالثة، في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الأوقية اليوم 1319 دولارًا بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وفقًا للوكالة.

ودفعت موجة الهبوط في سوق الأسهم العالمية المستثمرين أمس، إلى الإقبال على الدولار، باعتباره ملاذًا آمنًا نسبيًا، مما دفعه للارتفاع من أدنى مستوى في 3 سنوات، ودفع الذهب للتراجع عن أعلى مستوى له في 18 شهرًا، الذي بلغه في أواخر يناير.