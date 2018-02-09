التخطيط: تطبيق النظام الإلكتروني للموارد البشرية بالجهاز الإداري في مارس

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم تطبيق النظام الإلكتروني للموارد البشرية بالجهاز الإداري خلال مارس القادم، وذلك في إطار برنامج بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءتهم الذي تعمل الوزارة على تنفيذه على هامش خطتها للإصلاح الاداري والتطوير المؤسسي.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم أيضا البدء خلال أسبوعين بتدريب عدد ألف متدرب تقريبًا، ويتم الآن عمل توصيف لدور الإدارات الثلاث المستحدثة، كما أن الوزارة لديها خطة تفصيلية لتدريب كل سكرتيري العموم ونوابهم على مستوى المحافظات، وسيتم التواصل مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري بحيث يتم الاستفادة من الكفاءات الموجودة.

جاء ذلك خلال اختتام الوزارة أمس الخميس، للورشة التدريبية الذي عقدتها للمجموعة الأولى من متخصصي الموارد البشرية بالوزارات والهيئات.

وقالت الوزيرة في كلمتها للمتدربين،إن ملف تطوير الجهاز الإداري للدولة من أهم الملفات التي تتولاها الوزارة، حيث أنه يشكل العمود الفقري للدولة، ويُعد هذا البرنامج التدريبي هو أول برنامج فعلي يتم بهدف تطوير الجهاز الإداري الذي يتعامل مباشرة مع الجمهور.

وأضافت أنه كان لابد من وجود إطار مؤسسي للإصلاح الإداري ولذلك تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبرات مستقلة من خارج الجهاز الإداري.

وحضر ورشة العمل حوالي 25 شخص ممثلين عن 10 وزارات وهيئات وذلك في ورشة مغلقة إمتدت في الفترة ما بين 4 إلى 8 فبراير الجاري.

يذكر أنه قامت الوزارة بتنظيم ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط في كافة الوزارات الشهر الماضي إلى جانب ورش العمل التي تعقدها الوزارة لتعزيز قدرات الموظفين لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018-2019.