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البلطي يتراجع والجمبري يرتفع.. أسعار السمك بسوق العبور بنهاية الأسبوع

12:18 م الجمعة 09 فبراير 2018
البلطي يتراجع والجمبري يرتفع.. أسعار السمك بسوق العبور بنهاية الأسبوع

ارشيفية

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر سمك البلطي بنجو جنيهين في الكيلو بسوق العبور اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضية، بينما ارتفع سعر البوري والجمبري .

وتراوح سعر البلطي بين 23 و27 جنيها للكيلو، بتراجع جنيهين عن أسعار الجمعة الماضية، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وسجل سعر كيلو سمك البوري بين 42 و48 جنيها للكيلو بزيادة جنيهين، وبلغ سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه بزيادة 10 جنيهات.

كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيها بزيادة 10 جنيهات عن الجمعة الماضية.

ولكن سعر كيلو الكابوريا استقر بين 30 و100 جنيها للكيلو، كما ثبت كيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

واستقر أيضا سعر سمك السبيط والكاليماري، بين 70 و100 جنيها للكيلو وهي نفس أسعار طوال الأسبوع.

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