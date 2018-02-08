انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى في 45 عاما

القاهرة- وكالات:

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى في نحو 45 عاما في الوقت الذي زاد فيه تحسن سوق العمل مما يعزز التوقعات لنمو أسرع للأجور هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت بواقع 9 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير. وانخفضت الطلبات إلى 216 ألفا في منتصف يناير وهو أدنى مستوى منذ يناير1973.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تزيد طلبات إعانة البطالة إلى 232 ألف طلب في أحدث أسبوع. وقراءة الأسبوع الماضي هي الثالثة والخمسون بعد المئة التي تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل. وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر.

وتقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل حيث يبلغ معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%. وبدأ تحسن سوق العمل في فرض ضغوط صعودية على نمو الأجور.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي إن متوسط أجر الساعة قفز 2.9% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2009 وذلك بعد ارتفاعه 2.7 % في ديسمبر.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مؤشرا أفضل لاتجاهات سوق العمل، بمقدار عشرة آلاف طلب إلى 224 ألفا و500 طلب وهو أدنى مستوى منذ مارس 1973.