دعم الوقود يرتفع.. الفرق بين تكلفة البنزين والسولار وسعر البيع (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

سجل إجمالي دعم المنتجات البترولية زيادة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بنحو 3.9 مليار جنيه مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، ليصل إلى نحو 27.5 مليار جنيه، بحسب ما قاله طارق الملا وزير البترول، في بيان اليوم الخميس.

ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، حيث أن متوسط سعر البرميل ارتفع خلال الربع الثاني من العام بنحو 18.1% مقارنة بالربع السابق عليه، ليصل إلى 61.4 دولار، بحسب البيان.

وجاء هذا الارتفاع في قيمة الدعم على الرغم من انخفاض متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الربع الثاني بسبعة قروش عن المتوسط الذي سجله الربع الأول.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور دعم المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه، ومتوسط تكلفة عدد من هذه المواد على الحكومة مقارنة بسعر بيعها خلال النصف الأول من العام.