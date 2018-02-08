تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك بنهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته صباح اليوم، بينما ارتفع ببنكي البركة وأبوظبي الإسلامي، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما صعد في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

ولكن سعر الدولار استقر في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر عند مستوى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ثبت أيضا سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

كما استقر في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في الإسكندرية 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع. وهي نفس أسعاره صباحا.

كما بقى الدولار ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.