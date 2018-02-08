السعودية ترسي عقودا لبناء قصور في منطقة "نيوم" الاقتصادية العملاقة

القاهرة- وكالات:

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز اليوم الخميس إن حكومة المملكة العربية السعودية بدأت إرساء عقود تطوير منطقة نيوم الاقتصادية العملاقة في شمال غرب المملكة، وطلبت من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور هناك.

وفي أكتوبر الماضي أعلن ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، عن خطة إنشاء منطقة "نيوم"، والتي تمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متر، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.