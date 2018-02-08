أسعار الخضراوات تقود التضخم الشهري للتراجع للشهر الثاني على التوالي

كتبت- ياسمين سليم:

قاد انخفاض أسعار الخضروات، معدل التضخم الشهري في يناير الماضي إلى تحقيقه معدلا سالبا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وسجل معدل التضخم في ديسمبر الماضي معدلا سالبا بنسبة 0.2%.

وأرجع الجهاز المركزي انخفاض التضخم الشهري خلال يناير إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة سالبة 3.3% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وقال الجهاز إن انخفاض التضخم الشهري جاء بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2% خلال يناير، فضلا عن مجموعة الفاكهة بنسبة 2%.

كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1% خلال يناير، بحسب بيان الجهاز.

وسجلت بهذا معدل التضخم السنوي خلال يناير أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2016 والذي سجل 14%.

وتراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي إلى 17% مقابل 22.3% في ديسمبر الماضي، بحسب بيان الجهاز.

وسجل التضخم السنوي في يناير أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر 2016 والذي بلغ فيه 14%.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي مع بداية شهر ديسمبر الماضي.

وسجل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي أقل مستوى له منذ شهر نوفمبر 2016.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

وليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.