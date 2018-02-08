وزير قطاع الأعمال يعلن انطلاق نشاط شركة مصر للتأمين التكافلي

كتبت-شيماء حفظي:

أعلن خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام اليوم الخميس انطلاق نشاط شركة مصر للتأمين التكافلي التابعة للشركة القابضة للتأمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس الشركة القابضة للتأمين والشيخ علي جمعة.

وتأسست شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسؤليات، في 2017 كشركة مساهمة مصرية وحصلت على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية في منتصف يناير الماضي.

وييلغ رأس مال الشركة المرخص به 500مليون جنيه والمصدر 120مليون جنيه والمدفوع 60مليون جنيه.

وتساهم شركة مصر القابضة للتأمين في الشركة الجديدة بنسبة 40%.

وبحسب بدوي فإن الشركة القابضة للتأمين تتمتع بمركز مالي جيد جدا ونشاطها قوي دون دعم من الدولة.

وأضاف بدوي أنه طلب من الشركة القابضة للتأمين، التوجه للسوق الإقليمي والدولي بما يساهم في وجود منصة تأمينية مصرية في حال حدوث مشكلات للمصريين في الخارج.

وأضاف الوزير أنه يتم دراسة التوسع خارجيا من خلال الشركة عن طريق الاستحواذ أو التأسيس.