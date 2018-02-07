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بعدما سجل 38.2 مليار دولار.. ما هي مكونات الاحتياطي النقدي؟ (انفوجرافيك)

09:00 م الأربعاء 07 فبراير 2018
بعدما سجل 38.2 مليار دولار.. ما هي مكونات الاحتياطي النقدي؟ (انفوجرافيك)

كتب - مصطفى عيد:
تصميم - مايكل عادل:

سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي أكبر زيادة في 6 أشهر خلال يناير الماضي بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا عند 38.2 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الاحتياطي بنحو 1.2 مليار دولار خلال يناير الماضي من خلال زيادة قيمة 3 من أصل 4 مكونات يتكون منها هذا الاحتياطي.

وارتفع نصيب العملات الأجنبية خلال يناير بنحو مليار و36 مليون دولار مقارنة بديسمبر الماضي، كما زادت القيمة المعادلة للذهب في الاحتياطي بنحو 135 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة 20 مليون دولار في وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي، لمصراوي، يوم الأحد الماضي، إن زيادة حصيلة البنوك والبنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 5.6 مليار دولار، في يناير، وراء زيادة الاحتياطي من النقد خلال الشهر.

كما كان انخفاض قسط ديون دول نادي باريس إلى 350 مليون دولار فقط (بدلا من حوالي 700 مليون دولار)، وراء زيادة الاحتياطي أيضا، بحسب المسؤول.

وخلال العام الماضي، ارتفع الاحتياطي بنحو 12.8 مليار دولار بنسبة زيادة 52.6%، مقارنة بعام 2016.

ويرصد مصراوي خلال الانفوجرافيك نصيب كل مكون من المكونات الأربعة للاحتياطي بنهاية يناير الماضي.

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احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي العملات الأجنبية الذهب

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