الدولار يصعد بكريدي أجريكول ويتراجع في القاهرة والأهلي مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ببنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته في الصباح، بينما تراجع ببنكي الأهلي والقاهرة، وظل مستقرا في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي والقاهرة إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع صباحا.

ولكنه استقر في بنكي البركة وقناة السويس عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للشراء.

كما استقر في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك مصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجل سعره في الإسكندرية 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاره صباحا.

كما بقى ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع وهو نفس مستواه صباحا.