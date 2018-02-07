طارق عامر يكشف ملامح البنك الرقمي الذي يدرس إنشاءه

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يعد الدراسات اللازمة لتدشين أول بنك رقمي في مصر خلال المرحلة القادمة.

جاءت تصريحات عامر اليوم الأربعاء، رداً على سؤال مصراوى على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية شمال أفريقيا 2018 المنعقد اليوم.

وأوضح عامر أن البنك الرقمي يعنى إتمام جميع العمليات المصرفية عبر التليفون المحمول ليحل الموبايل محل البنوك التقليدية.

وقال عامر إن البنك الرقمي سيتميز بسهولة الإجراءات وانخفاض التكلفة مقارنة بالبنوك التقليدية.

كان عامر قد قال أمس إن المركزي يدرس إنشاء بنك رقمي في مصر كي يتواكب ذلك مع التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.