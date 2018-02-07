البورصة تصعد 1.9% في بداية التعاملات بعد تعافي السوق الأمريكي

كتبت - شيماء حفظي:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 1.9% عند مستوى 14992 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد عودة مؤشرات البورصة الأمريكية للارتفاع.

وصعد مؤشر EGx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.4%.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في جلسة تداول أخرى متقلبة أمس الثلاثاء مع تعافي المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي جلسة تداول أمس مرتفعا 2.33%، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.74%، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.13%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.6%، عند مستوى 14717 نقطة، تأثرا بتراجع البورصات العالمية.

وشهدت البورصة الأمريكية تراجعات حادة خلال تعاملات يومي الجمعة والاثنين الماضيين.