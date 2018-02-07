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بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بعد جلسة متقلبة

12:08 ص الأربعاء 07 فبراير 2018
بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بعد جلسة متقلبة

القاهرة- وكالات:

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في جلسة تداول أخرى متقلبة، أمس الثلاثاء، مع تعافي المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت من أكبر انخفاضات ليوم واحد للمؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، في أكثر من ست سنوات، والتي أوقفت موجة صعود قياسية للسوق يوم الاثنين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 567.02 نقطة، أو 2.33 بالمئة، إلى 24912.77 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 46.20 نقطة، أو 1.74 بالمئة ليغلق عند 2695.14 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 148.36 نقطة، أو 2.13 بالمئة إلى 7115.88 نقطة.

وحقق داو جونز أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 29 يناير، بينما سجل ستاندرد آند بورز500 أفضل يوم من المكاسب منذ السابع من نوفمبر 2016، في حين أن مكاسب ناسداك في جلسة يوم الثلاثاء هي الأكبر منذ 27 أكتوبر 2017.

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