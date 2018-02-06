14 % تراجعا في الطلب على شراء المشغولات الذهبية في مصر خلال 2017

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع الطلب على شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال عام 2017، بنسبة 14% ليصل إلى 22 طنا فقط مقارنة بعام 2016، بحسب ما ذكره المجلس العالمي للذهب في تقرير له اليوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن الطلب على شراء الذهب والمجوهرات في مصر تراجع مرة أخرى خلال العام الماضي، نتيجة لضعف الجنيه، وهو ما أبقى أسعار الذهب مرتفعة في مصر.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الذهب بنسب كبيرة وسجل متوسط سعر الذهب عيار جرام 21 أعلى مستوى له في سبتمبر الماضي حيث وصل إلى نحو 645 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان سعر الجرام عيار 21، قد بدأ العام الماضي بمتوسط سعر حوالي 632.4 جنيه، بحسب بيانات المركزي.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في مصر منذ التعويم بشكل أساسي نتيجة تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، حيث فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، حيث أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالسعر العالمي والذي يقدر بالدولار.

وقال تقرير مجلس الذهب العالمي اليوم إنه من حيث القيمة، ارتفع الطلب على الذهب في مصر خلال 2017، بنسبة 56% ليصل إلى 15.8 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب التقرير فإن تراجع الطلب على الذهب من حيث الوزن وارتفاعه من حيث القيمة، يشير إلى أن المستهلكين في مصر يعتمدون على قيمة ما يدفعونه أكثر من الوزن عند شراء الذهب.