بورصات الخليج تتراجع مع استمرار هبوط الأسواق العالمية.. وقطر أكثر المتضررين
كتبت- شيماء حفظي:
تراجعت البورصات الخليجية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية التي تقودها المؤشرات الأمريكية.
وتكبدت بورصة قطر أعلى نسبة تراجع، بنحو 2.1%، بنهاية اليوم، كما هبطت بورصة السعودية بنسبة 1.6% وبورصة الكويت بنسبة 1.3%، وبورصة عمان بنسبة 0.7%.
وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.4% ومؤشر سوق دبي بنسبة 1.5%، ومؤشر أبوظبي بنسبة 0.9%.
وهوى مؤشر داو جونز الصناعي في البورصة الأمريكية 1175 نقطة، وذلك في أسوأ تراجع منذ عام 2008.
وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة الأمريكية متراجعا 4.6% عند 24345.75 نقطة، كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وآسيا متأثرة بانخفاض المؤشرات الأمريكية.
وكانت بورصة مصر، أغلقت على تراجع أيضا، بنسبة 1.6%، مع استمرار الأزمة العالمية.
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