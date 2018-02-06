بورصات الخليج تتراجع مع استمرار هبوط الأسواق العالمية.. وقطر أكثر المتضررين

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت البورصات الخليجية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية التي تقودها المؤشرات الأمريكية.

وتكبدت بورصة قطر أعلى نسبة تراجع، بنحو 2.1%، بنهاية اليوم، كما هبطت بورصة السعودية بنسبة 1.6% وبورصة الكويت بنسبة 1.3%، وبورصة عمان بنسبة 0.7%.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.4% ومؤشر سوق دبي بنسبة 1.5%، ومؤشر أبوظبي بنسبة 0.9%.

وهوى مؤشر داو جونز الصناعي في البورصة الأمريكية 1175 نقطة، وذلك في أسوأ تراجع منذ عام 2008.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة الأمريكية متراجعا 4.6% عند 24345.75 نقطة، كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وآسيا متأثرة بانخفاض المؤشرات الأمريكية.

وكانت بورصة مصر، أغلقت على تراجع أيضا، بنسبة 1.6%، مع استمرار الأزمة العالمية.