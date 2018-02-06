مصدر بالمركزي: 55 مليار جنيه تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- منال المصري ومصطفي عيد:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء، إن التمويلات التي تم ضخها تحت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت أكثر من 55 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأطلق البنك المركزى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016 بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

وقال المصدر على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال إفريقيا، إنه يتوقع سرعة ضخ البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمبادرة خلال الأيام القادمة بعد إنتهائها من الإجراءات الازمة.

وقال إن البنك المركزي يدرس إصدار صندوق مساهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع أحد بنوك استثمار عالمية.