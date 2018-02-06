"إي فاينانس": إصدار أول بطاقة ذكية مصرية للكاش والشراء في الربع االأول من 2018

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

توقع محمود كامل مدير خدمات الكروت بشركة "إي فاينانس"، إصدار أول بطاقة مصرية ذكية للكاش والشراء خلال الربع الجاري من العام، بالتعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وذلك عقب انتهاء البنك المركزي من إجراءات الإصدار.

وأضاف كامل على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا، أن شركته ستبدأ في تفعيل البطاقة الذكية المصرية بمجرد صدورها، ومن خلالها سيتم إصدار معاشات تكافل وكرامة والمعاشات والحيازات الزراعية.

وقال إن البطاقة الذكية المصرية لن تكون بديلا عن فيزا وماستر كارد وإنما ستتولى هذه البطاقة القيام ببعض العمليات للمحافظة على عدم خروج البيانات خارج مصر.

وكان المجلس القومي للمدفوعات، قرر في اجتماعه الثاني، في أكتوبر 2017، برأسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية.