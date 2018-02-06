إي فاينانس: توزيع 2 مليون من "كارت الفلاح" على البنك الزراعي

كتب- منال المصري ومصطفي عيد:

قال محمود كامل مدير خدمات الكروت بشركة "إي فاينانس"، إن الشركة وزعت 2 مليون من "كارت الفلاح" الذكي، على فروع البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية.

ويأتي الكارت الذكي للفلاح، ضمن محاولات الحكومة لترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه، وسعيا للسيطرة على عجز الموازنة.

وتهدف المرحلة الأولى من كارت الفلاح إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول.

كما سيتم ربط كارت الفلاح الذكي بمنظومة صرف الأسمدة المدعمة، بهدف السيطرة على الحصص المدعمة مما يحتم على كل فلاح ومزارع الحصول على الكارت.

وكان مصدر مسؤول بالبنك الزراعي المصري، قد قال لمصراوي في الشهر الماضي، إنه سيتم تفعيل كارت الفلاح الذكي، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال مدير خدمات الكروت بشركة "إي فاينانس" اليوم إن البنك الزراعي سيبدأ في تفعيل صرف الرواتب للموظفين إلكترونيا قريبا على مستوى 1210 فروع.

وأوضح محمود كامل أن عدد الموظفين الذين يصرفون رواتبهم إلكترونيا يتراوح بين 4.5 مليون موظف إلى 5 ملايين موظف موضحا أن البنك الأهلي المصري ومصر يستحوذان على النسبة الأكبر على مستوى الجهاز المصرفي.