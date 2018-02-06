"الجمارك" توقع مع "فالكون" عقد توريد المرحلة الأولى من أجهزة الفحص بالأشعة

القاهرة - (أ ش أ)

وقعت مصلحة الجمارك مع شركة "فالكون" للأنظمة الأمنية، اليوم الاثنين، عقد توريد المرحلة الأولى من الاحتياجات المستقبلية من أجهزة الفحص بالأشعة.

ووقع العقد كل من رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، والدكتور محمود زكي الشريف العضو المنتدب للشركة بالإنابة عن شريف خالد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "فالكون" للأنظمة الأمنية.

وأوضحت المصلحة، في بيان اليوم، أنه طبقًا لمنظومة الاحتياجات المستقبلية للمصلحة سيتم تركيب 100 جهاز في المرحلة الأولى و66 جهازا في المرحلة الثانية، والتي تغطي معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي والفعلي لـ87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين استلامها نهائيا خلال النصف الأول من العام الحالي.