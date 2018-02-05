بنك ناصر يرفع الحد الأقصى للقرض الشخصي إلى 300 ألف جنيه

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي، اليوم الإثنين، إن البنك وافق على رفع الحد الأقصى للقرض الشخصي إلى 300 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه، بفترة سداد تمتد إلى 7 سنوات.

وكان أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي، قال لمصراوي، في حوار سابق إن البنك يراجع الحد الأقصى للقرض الشخصي، سنويا، بما يتواكب مع رغبات واحتياجات العملاء.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي، عدد كبير من القروض المتنوعة من بينها قروض السيارات وتشطيب الوحدات السكنية، والسلع المعمرة.

وتأتي موافقة البنك الذي ترأسه وزيرة التضامن الاجتماعي، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع زيادة معدلات التضخم التي نتجت عن تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.