كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الأيام الماضية، حملة جديدة للترويج للاستثمار في مصر، بحسب بيان حصل عليه مصراوي، اليوم الإثنين.

واستعانت وزارة الاستثمار في الحملة الإعلانية بقيادات بعض الشركات الكبرى، من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات، ورئيس شركة إل جي.

وقال ساويرس، في الفيديو الذي نشرته الوزارة على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع يوتيوب، إنه "لا يوجد أحسن من الوقت الحالي للاستثمار في مصر"، وأن "العائد بها من أعلى العوائد عن أي دولة أخرى".

وأضاف ساويرس أن قانون الاستثمار الجديد يساهم في القضاء علي البيروقراطية والقوانين المكملة له وتشجع المصريين على زيادة استثماراتهم.

وقال إنه "من المهم أن ينجح المستثمر المصري لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى نجاحه".