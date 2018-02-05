شركات سياحة تقدم شكوى لحماية المنافسة ضد شركات "الأون لاين" الأجنبية

كتبت- صافي سليم:

تقدمت شركات سياحة مصرية، بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنه الممارسات الاحتكارية، ضد شركات السياحة "الأون لاين" الأجنبية، لقيام الأخيرة بالحجز للسائحين، من خارج مصر دون تحمل ضريبة القيمة المضافة.

وقال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، إن الشركات المصرية تواجه منافسة غير عادلة من شركات الأون لاين الموجودة خارج مصر، لأنها لا تدفع ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14%.

"شركة الأون لاين تحصل على سعر الغرفة الفندقية بـ 100 دولار على سبيل المثال وتبيعها بـ 110 دولار، فيكون صافي ربحها 10 دولارات دون دفع أي ضرائب، على عكس الشركات المصرية، والتي هي في الأساس محملة بأعباء أخرى لا تتحملها الشركات الأجنبية، بحسب ما قاله محسن.

وقال كريم المنياوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على شركات الأون لاين الأجنبية ساعدها في الانتشار بالسوق المصري، ومنافسة الشركات المحلية بطريقة غير عادلة.

وخلال العام الماضي قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.

ويعتبر قطاع السياحة مصدرا كبيرا للعملة الصعبة للبلاد، لكنه تضرر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في نوفمبر 2015.

وعقب حادث الطائرة فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء.

وخلال الشهر الجاري وقعت مصر وروسيا اتفاقا لعودة الطيران بين القاهرة وموسكو على أن يتم مناقشة عودة الطيران لبقية المدن المصرية في أبريل.

ويتوقع عاملون في مجال السياحة أن تساهم عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا في تعافي قطاع السياحة، خاصة وأن السياح الروس كانوا يمثلون قطاعا كبيرا من السياح الوافدين إلى مصر.