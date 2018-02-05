1.3 مليون مشترك جديد في المحمول خلال شهرين بعد دخول المصرية للاتصالات

كتبت- شيماء شلبي:

أظهرت بيانات وزارة الاتصالات، أن سوق الهاتف المحمول، أضاف نحو 1.29 مليون مشترك جديد في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وذلك بعد دخول الشبكة الرابعة للمحمول في نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب التقرير الشهري عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، وحصل عليه مصراوي، فقد ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 100.69 مليون مشترك بنهاية نوفمبر 2017، مقارنة بحوالي 99.82 مليون مشترك في أكتوبر، و99.4 مليون مشترك في سبتمبر من نفس العام.

وبذلك تكون نسبة تغطية الهاتف المحمول، بنهاية نوفمبر من العام الماضي، حوالي 111.17% من عدد السكان في مصر، بحسب تقرير وزارة الاتصالات.

وتعني أرقام شهر نوفمبر 2017، أن عدد مشتركي المحمول عاد للارتفاع مجددا، بعد أن فقد نحو 900 ألف مشترك في الربع الثالث من العام الماضي، حيث أن عدد مشتركي المحمول فى مصر بنهاية سبتمبر 2017 كان قد تراجع إلى نحو 99.4 مليون مشترك مقابل نحو 100.3 مليون مشترك في نهاية يونيو من نفس العام.

وشهد شهر سبتمبر 2017 إطلاق شبكة we المملوكة للشركة المصرية للاتصالات في السوق المصري، كمشغل رابع للمحمول. وقالت الشركة في نهاية شهر أكتوبر الماضي إنها جذبت مليون مشترك لشبكتها الجديدة، ثم أعلنت في ديسمبر ارتفاع عدد مشتركيها لمليون ونصف المليون في أقل من شهرين. ثم أكدت الشركة في بيان أخير وصول عدد مشتركيها إلى 2.3 مليون مشترك من مختلف المحافظات في يناير 2018، في نحو ثلاثة أشهر فقط من الإطلاق.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات، تراجع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق المحمول في نهاية نوفمبر 2017 إلى 26.6 مليون مشترك، مقابل 28.65 مليون مشترك في نوفمبر 2016، بينما ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت (ADSL) إلى نحو 5.1 مليون مشترك في نهاية نوفمبر 2017، مقابل 4.6 مليون مشترك قبل عام.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد المشتركين في الهاتف الثابت إلى 6.67 مليون مشترك، في نهاية نوفمبر 2017، مقابل 6.45 مليون مشترك قبل في نهاية نوفمبر 2016، بنسبة انتشار 6.8% من عدد السكان.