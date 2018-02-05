وزير قطاع الأعمال يطلق شركة مصر للتأمين التكافلي الخميس المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

يطلق خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، الخميس المقبل، شركة مصر للتأمين التكافلي، التابعة للشركة القابضة للتأمين.

ومصر للتأمين التكافلي، أحدث استثمارات شركة مصر القابضة للتأمين، حيث تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلي الذى يحظى بفرص واعدة للنمو وتحقيق مردود اقتصادى واستثماري كبير، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى نحو 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع نحو 60 مليون جنيه.

ووقفا للبيان، فقد تم تم التعاقد مع كبرى شركات إعادة التأمين فى العالم للتأمين التكافلي، وسوف تطرح الشركة منتجات للتأمين التكافلي لجميع شرائح المجتمع في السوق المصري والعربي.

ويهدف تأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات" إلى تنويع المنتجات التأمينية لتلائم متطلبات المتعاملين في الأسواق، خاصة أن شركتي "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة" التابعتين للوزارة لديهما حصة كبيرة وحاكمة في سوق التأمين، بخلاف امتلاكهما لمحفظة استثمارات ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات.

ويضم هيكل المساهمين في الشركة كلًا من (شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 40%- شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% - شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة 20% - الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10%- صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة 10%) بحسب بيان الوزارة.