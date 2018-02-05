رئيس الوزراء يصدر قرارا بجدول المرتبات الشهرية للعاملين في بنك تنمية الصادرات

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، باستبدال جدول الوظائف والمرتبات الشهرية المرفقة بلائحة نظام العاملين بالبنك المصري لتنمية الصادرات، بجدول جديد.

وأشار القرار الذي صدر بتاريخ أمس 4 فبراير 2018، إلى أنه صدر بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، المشرف على البنك.