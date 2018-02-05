أسعار الدواجن "الحية" ترتفع إلى 27 جنيهاً رغم انتشار "البرازيلي"

كتبت- دينا خالد وأميرة أحمد:

ارتفعت أسعار الدواجن المحلية، اليوم الاثنين، على غير المتوقع، رغم كثافة إقبال المواطنين على الدواجن المجمدة الرخيصة المستوردة من البرازيل وأوكرانيا، والتي أغرقت الأسواق وأثارت جدلا واسعا، خلال الأيام الماضية.

ورصد مصراوي، في جولة على عدد من محلات الدواجن في بولاق الدكرور وأرض اللواء، ارتفاع أسعار الدواجن الحية إلى ما بين 27 و28 جنيها، بدلا من 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

لكن الإقبال على الدواجن الحية تراجع بسبب الدواجن المجمدة، بحسب ما قاله محمود رجب، صاحب أحد محلات بيع الدواجن في "بولاق الدكرور".

وقال رجب، إن "سعر الدواجن في المزرعة وصل إلى 25 جنيها للكيلو، بدلا من 22 جنيها قبل 3 أيام، رغم انتشار الدواجن المجمدة في السوق بأسعار تصل إلى 12.5 جنيه".

وأضاف أن ارتفاع الأسعار سببه إغراق السوق بالدواجن المجمدة المستوردة، التي سببت خسائر لأصحاب المزارع، ما جعلهم يرفعون سعر الدواجن المحلية، بحسب رجب.

ويشكو منتجو الدواجن المحليون من طرح دواجن مستوردة مجمدة في المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، أو من خلال أفراد، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها، وقالوا إن هذه الدواجن ستؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المزارع الصغيرة.

ويبرر المنتجون المحليون زيادة سعر الدواجن المحلية مقابل المستوردة بارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة سعر الأعلاف والأمصال التي تستورد من الخارج بالعملة الصعبة.

وكان السبب الرئيسي وراء خفض أسعار الدواجن المستوردة هو اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها، بحسب ما قاله المنتجون، وهو ما رصده أيضا مصراوي، في جولة على أماكن بيعها في ميداني العباسية والدقي.

وقال حاتم السيد، صاحب محل طيور في بولاق الدكرور، إن الإقبال من المستهلكين ضعيف، وإن سعر الدجاج في المزرعة ارتفع إلى 25 جنيها، وإلى المستهلك في حدود 27 و28 جنيها.

وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع السعر هو موجة البرد في الأيام الماضية، التي كانت تؤدي إلى نفوق كميات كبيرة من الطيور، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأعلاف.

وفي منطقة أرض اللواء قال حسن عباس، "فرارجي"، إن الإقبال على الشراء ضعيف بشكل عام بسبب ارتفاع الأسعار، وليس فقط بسبب الدواجن المجمدة.

"مش بس الفراخ المجمدة هي سبب ضعف الإقبال، لأن الزبون اللي متعود على الطازة مش هيشتري مجمد فجأة، وخصوصا أن صلاحيتها شهر، الإقبال ضعيف بسبب إن سعر الفرخة غلي بعد أسعار العلف ما زادت" بحسب ما قاله عباس.

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