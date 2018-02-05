"التجارة" تخفض رسم الصادر على مكونات الأعلاف إلى بين 300 و600 جنيه

كتبت- إيمان منصور:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بخفض رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف لتتراوح بين 300 و600 جنيه، بدلا من 900 جنيه.

ونص القرار، الذي حمل تاريخ 24 يناير الماضي، على أن يكون رسم الصادر على سيلاج الذرة 300 جنيه، وقش وقشور الحبوب وإن كانت مهشمة (تبن)، فيما عدا قش الأرز 600 جنيه، والبرسيم والمنتجات العلفية المماثلة 600 جنيه.

ولم يعدّل القرار الجديد رسم الصادر المقرر بقيمة 900 جنيه على صنف النخالة وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، فيما عدا سرية الأرز.

وكان الوزير أصدر قرار في ديسمبر الماضي، برفع رسم الصادر على أصناف مكونات الأعلاف إلى 900 جنيه بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام.

وقال الوزير في بيان، ديسمبر الماضي، إن رفع رسوم الصادر يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة".

وتأتي موافقة الوزير على خفض رسم الصادر على الأعلاف في الوقت الذي يشكو فيه منتجو الدواجن والمواشي في مصر من ارتفاع أسعارها واستيراد أغلبها بالعملة الصعبة.

وأشار قرار الوزير الجديد، إلى أنه جاء بعد موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية على المذكرة المعروضة بخصوصه من وزيري الزراعة والتجارة والصناعة.