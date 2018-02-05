عملة "بيتكوين" تفقد 45% من قيمتها منذ بداية 2018

كتب - مصطفى عيد:

خسرت عملة بيتكوين الرقمية نحو 45% من قيمتها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتصل إلى نحو 7700 دولار.

وبحسب منصة العملات الرقمية كوين ماركت كاب، فقدت عملة بيتكوين نحو 6400 دولار من قيمتها في آخر 36 يوما.

وفي آخر 24 ساعة فقدت العملة نحو 11.8% من قيمتها أي ما يصل إلى نحو ألف دولار انخفاضا من نحو 8700 دولار.

و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.