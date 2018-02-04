الشمس للإسكان: إعداد دراسة بشأن إقامة مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إنها تعد دراسة مالية وفنية بشأن شراء 38 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عقاري عليها.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه لم يتم تحديد المبلغ الاستثماري الخاص بهذا المشروع، والذي سيتحدد طبقا لما ستنتهي إليه الدراسة.

وقالت الشركة إنها لم توقع أية عقود خاصة بهذا المشروع مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وتعمل شركة الشمس في نشاط تأجير العقارات التي تمتلكها في الأحياء المتميزة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفي مجال الإسكان والتعمير، والمشاركة في مجال الاستثمار العقاري والفندقي، وفي تقديم الاستشارات الفنية للغير في مجال تخصصها.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 121 مليون جنيه، وتصل حصة الشركة القابضة للتشييد والتعمير من ملكية الشركة نحو 44.5%.