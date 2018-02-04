4 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الأحد

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، 4 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 653 جنيها، مقابل 657 جنيها أمس، وبلغ سعر عيار 18 نحو 560 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 746 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5224 جنيها متراجعا 32 جنيها.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات أول أمس الجمعة مع صعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 1.3% أول أمس الجمعة إلى 1331.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، وفقا للوكالة.