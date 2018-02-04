مستثمر سعودي: البورصة أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة بمصر حاليا

كتبت- إيمان منصور:

قال حامد إدريس عضو المجلس السعودي المصري، إنه يتطلع للاستثمار في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن سوق المال بمصر من أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة بمصر حاليا لارتفاع درجة شفافية التعامل بها.

وأضاف إدريس في تصريحات لمصراوي على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، إنه تابع جيدا السوق المصري خلال السنوات الماضية ووجد أن قطاع الصحة من القطاعات الواعدة التي ترتفع حصتها السوقية لكافة الأسهم بشكل مستمر ولذلك قرر الاستثمار فيه بجانب استثمارته الحالية في العقارات.

وقال إدريس إن البورصة المصرية سوق آمن للاستثمار ويتميز بسهولة الدخول والخروج مقارنة بأسواق المنطقة العربية.

ويعتبر قطاع البورصة من أبرز القطاعات التي استفادت من قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث استغل المستثمرين الأجانب تدني أسعار الأسهم بعد تراجع الجنيه أمام الدولار، للدخول في البورصة المصرية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في البورصة منذ التعويم وحتى يناير الماضي من 13 إلى 14 مليار جنيه، بحسب تصريحات لرئيس البورصة، محمد فريد.

وأشار إدريس إلى أن المجلس المصري السعودي المشترك، يسعى جاهدا لتطوير العلاقات بين البلدين عن طريق شراكات واستثمارات جديدة للاستفادة من برامج الإصلاح التي تقوم بها البلدين حاليا، وحل المعوقات التي قد تؤثر على تلك العلاقات التاريخية.