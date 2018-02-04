20 يوما مدة عرض شراء القابضة المصرية الكويتية لأسهم الدلتا للتأمين

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية أن مدة سريان العرض الإجباري المقدم من القابضة المصرية الكويتية بخصوص الرغبة في شراء حتى 68% من أسهم رأس المال المصدر لشركة الدلتا للتأمين تصل إلى 20 يوم عمل فعلي.

وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد، إن مدة العرض ستبدأ من اليوم الأحد 4 فبراير وحتى نهاية جلسة تداول الأول من مارس المقبل، حيث يصل سعر عرض الشراء إلى 20 جينها للسهم الواحد.

وتمتلك الشركة القابضة المصرية الكويتية نحو 8 ملايين سهم من أسهم الدلتا للتأمين بنسبة مساهمة 32.027%، وتستهدف شراء الأسهم الباقية والتي يبلغ عددها نحو 17 مليون سهم تمثل نسبة 67.973% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.

والشركة القابضة المصرية الكويتية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وبورصة الكويت، وتعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والاشتراك في تأسيسي الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.

وسيتم تنفيذ أوامر البيع بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وبحسب إعلان عرض الشراء بصحيفتي المال والبورصة اليوم، تنوي القابضة المصرية الكويتية بالقيام بتعديلات جوهرية للسياسات الخاصة بإدارة شركة الدلتا للتأمين وذلك من خلال التعاقد مع أحد كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في إعادة هيكلة الشركات وإدارتها.

وقالت الشركة في عرض الشراء، إنها تستهدف بهذا الإجراء تعظيم إيرادات شركة الدلتا من خلال الاستغلال الأمثل لأصولها وكافة مواردها، والنظر في توسيع نطاق الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة عن طريق عمل تحالفات ومشاركات مع شركات كبرى في هذا المجال أو مجالات مكملة للنشاط.

وأضافت القابضة المصرية الكويتية أنه سيتم تمويل عملية الشراء بالكامل من الموارد الذاتية لها، ولن يكون لعملية الاستحواذ أي تأثير على الهيكل التمويلي لشركة الدلتا للتأمين، حيث أنه لن تستخدم أصول الشركة في عملية التمويل.