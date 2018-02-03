"السعودية المصرية" تبدأ مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية في الربع الثاني

كتبت - منال المصري:

قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، إن شركته تعتزم البدء في تنفيذ مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الحصول على التراخيص.

وأضاف حسنين، على هامش ملتقى مصر الثالث للاستثمار، اليوم السبت، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 3.5 مليار جنيه.

وتبلغ مساحة المشروع 70 فدانا وستستحوذ العمارات على 40% من المشروع مقابل 60% للفيلات، بحسب حسنين.

وأوضح حسنين أن الشركة تعتزم التفاوض مع أحد البنوك للحصول على قرض للمساهمة في تنفيذ المشروع.