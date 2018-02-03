أكثر الكلمات إنتشاراً

نتائج الشهادة الإعدادية انتخابات الرئاسة معرض الكتاب سد النهضة الدوري المصري

"السعودية المصرية" تبدأ مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية في الربع الثاني

06:06 م السبت 03 فبراير 2018
"السعودية المصرية" تبدأ مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية في الربع الثاني

العاصمة الإدارية

كتبت - منال المصري:

قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، إن شركته تعتزم البدء في تنفيذ مشروعها السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الحصول على التراخيص.

وأضاف حسنين، على هامش ملتقى مصر الثالث للاستثمار، اليوم السبت، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 3.5 مليار جنيه.

وتبلغ مساحة المشروع 70 فدانا وستستحوذ العمارات على 40% من المشروع مقابل 60% للفيلات، بحسب حسنين.

وأوضح حسنين أن الشركة تعتزم التفاوض مع أحد البنوك للحصول على قرض للمساهمة في تنفيذ المشروع.

العاصمة الإدارية الشركة السعودية المصرية درويش حسنين

الخبر التالى:

بنك مصر يستهدف بيع أصول عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 2018

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان