رئيس قطاع التجزئة: البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة السيارات إلى 2.2 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات ومبيعات التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن محفظة قروض التجزئة المصرفية (خدمات الأفراد) بالبنك بلغت 46 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن البنك يستهدف نمو المحفظة إلى 48 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 20% عن العام المالي الماضي.

وتستحوذ محفظة قروض التجزئة المصرفية على نسبة 10% من إجمالي محفظة قروض البنك.

ووفقا لفاروق يستهدف البنك نمو المحفظة من خلال التوسع في مبادرات البنك المركزي، وبطاقات الائتمان وكافة منتجات التجزئة المصرفية.

وبلغ حجم محفظة القروض الشخصية بالبنك نحو 21.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، ليستفيد منها نحو 532 ألف عميل وتستحوذ هذه المحفظة على أكثر من 47% تقريبا من إجمالي حجم التمويلات الموجهة لقطاع التجزئة المصرفية، بحسب فاروق.

ويستهدف البنك نمو هذه المحفظة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقارنة 22.33 مليار جنيه فى يونيو الماضي.

وقال فاروق إن محفظة قروض السيارات بالبنك بلغت 1.9 مليار جنيه لعدد 18 ألف عميل فى نهاية ديسمبر الماضي، ويستهدف البنك زيادة تلك المحفظة خلال الفترة القادمة بقيمة 300 مليون جنيه لتصل إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

ويطرح البنك برنامج تمويل السيارة للموظفين بمقدم 40% وتمويل 60% من قيمة السيارة، وبرنامج آخر لتمويل السيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 50% وتمويل 50% من قيمة السيارة.

محفظة الفون كاش

ويستهدف البنك أن يصل عدد المستفيدين من خدمة محفظة فون كاش إلى 1.5 مليون عميل في نهاية يونيو المقبل، مقابل 1.1 مليون عميل بالمحفظة في نهاية العام الماضي.

وقال فاروق إن البنك يهدف أيضا للتوسع في خدمات الدفع عبر المحمول واستقطاب شرائح جديدة تدعيما لسياسات الشمول المالي، الذي ينفذها البنك المركزي حاليا.

والشمول المالي، يعني إتاحة استخدام الخدمات المالية، لكل فئات المجتمع بأفراده ومؤسساته، وخاصة الفقراء والمهمشين، وكذلك إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي.

وقال فاروق إن عدد بطاقات الخصم المباشر تبلغ حوالي 4 ملايين بطاقة حاليا، حيث نجح البنك في الوصول بمحفظة البطاقات الائتمانية إلى 3.25 مليار جنيه رصيد مدين.

ويستهدف البنك الوصول ببطاقات الائتمان إلى 1.03 مليون بطاقة والوصول بمحفظة البطاقات الائتمانية إلى 3.9 مليار جنيه رصيد مدين بنهاية يونيو المقبل، مقارنة 2.7 مليار جنيه رصيد مدين في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفقا لفاروق فإن حجم الإصدارات من البطاقات المدفوعة مقدما بالبنك الأهلي بلغ 1.167 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة 900 ألف بطاقة بنهاية العام المالي الماضي.

ويستهدف البنك إفتتاح 50 فرعا بشكل سنوي، حيث ستنقسم هذه الفروع ما بين فروع متكاملة وفروع صغيرة وذلك على حسب مستوى جميع المحافظات داخل الجمهورية.

ويصل عدد فروع البنك حاليا إلى نحو 420 فرعا، منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.