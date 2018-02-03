أسعار الذهب تستقر في مصر رغم انخفاضها عالميا

كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس الجمعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 657 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 563 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 751 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5256 جنيها، بحسب نادي نجيب.

ويأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الجمعة مع صعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 1.3% أمس الجمعة إلى 1331.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، وفقا للوكالة.