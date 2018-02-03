22.2 مليار دولار من بنكي الأهلي والقاهرة لتمويل التجارة الخارجية منذ التعويم

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنكي الأهلي المصري والقاهرة، إنهم دبروا 22.2 مليار دولار اعتمادات مستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يناير الماضي.

وبلغ حجم التنازلات عن العملة الصعبة بالبنكين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يناير حوالي 20.3 ميار دولار، وفقا للمسؤلين.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك دبر 21 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية خلال 14 شهرا عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف لمصراوي أن حجم التنازلات بالبنك بلغت 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، مشيرا إلى أن إيرادات البنك من الورقة الخضراء نمت بفضل قرار تحرير سعر الصرف.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك دبر نحو 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية عقب قرار تحرير سعر الصرف، حتى الآن لكافة السلع الأساسية وغير الأساسية.

وقال فايد لمصراوي إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الموارد الدولارية بالبنوك وتلبية كافة طلبات العملاء من الدولار.

وبلغ حجم التنازلات ببنك القاهرة 1.3 مليار دولار خلال 14 شهرا من تحرير سعر الصرف، وفقا لفايد.

وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر 2016 بهدف القضاء على السوق الموازية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وساهم القرار في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن زيادة تنازلات العملاء عن العملة الأمريكية.