اليوم.. وزير الصناعة يفتتح الملتقى الثالث للاستثمار نيابة عن رئيس الوزراء

كتبت- إيمان منصور:

يفتتح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مساء اليوم السبت، الملتقى الثالث للاستثمار، نيابة عن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، ومجموعة "الاقتصاد والأعمال".

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، من المقرر أن يشارك في هذا الملتقى، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من ألف مشارك يمثلون 51 دولة، أكثر من نصفهم من دول أجنبية.

ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء المعنيين وشخصيات رسمية ومسؤولون، من بينهم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير البترول طارق الملا، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير النقل هشام عرفات، ووزير الاتصالات ياسر القاضي، ووزير التموين علي المصيلحي، بحسب بيان من مجموعة "الاقتصاد والأعمال".

كما يشمل الوزراء المشاركون وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة محمد شاكر، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

ويشهد المنتدى أيضا مجموعة من المسؤولين في الإدارات والهيئات الاقتصادية الرسمية، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولون في عدد من الجهات التمويلية الإقليمية والدولية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الملتقى سيشهد عرضا للفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى، حيث يأتي انعقاده بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة وتعديل عدد من القوانين والإجراءات التنظيمية مما ساهم في تحسن بيئة الأعمال، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الملتقى يبحث فرص التعاون بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لتصدير السلع والخدمات سويا إلى الأسواق في أفريقيا والوطن العربي والاتحاد الأوروبي.

ويتناول الملتقى على مدى يومين عددا من جلسات العمل، حيث تعقد الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "مناخ جديد لأداء الأعمال في مصر" في ظل القوانين الجديدة والمؤشرات الاقتصادية الواعدة، والجلسة الثانية تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى والعقار والبنية التحتية" وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الجلسة الثالثة تعقد تحت عنوان "مصر مركز لوجستي إقليمي وعالمي" المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشاريع النقل متعدد الوسائط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجلسة الرابعة تحت عنوان "فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة" النفط والغاز، الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتأتي الجلسة الخامسة تحت عنوان "التعاون المصري - العربي - الأفريقي - الأوروبي"، والجلسة السادسة تحت عنوان "دور المصارف ومؤسسات وهيئات التمويل والصناديق في تعزيز دعم الاستثمار".

ومن المنتظر أن يحظى الملتقى بمشاركة خليجية وعربية واسعة، ويتحدث فيه رئيس اتحاد الغرف العربية العين نائل رجا الكباريتي، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية رفعت هيسارأوغلو، ورئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، ورئيس شركة روتانا لإدارة الفنادق ناصر النويس.

كما يتحدث في الملتقى رئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية التابعة لـ "بي إن بي باريباس" في السعودية عبد الله القويز، ونائب رئيس مجلس الإدارة في مشاريع الكويت "كيبكو" فيصل العيار، والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية علي العايد.

كما تضم قائمة المتحدثين ممثلين عن عدة جهات تمويلية إقليمية ودولية، من بينهم مدير عام برنامج الصادرات السعودي في الصندوق السعودي للتنمية، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم، وممثل مؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي، والمديرة التنفيذية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسّط جانيت هاكمان.

وتشمل القائمة أيضا المدير الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي كريستوف لوسيت، ومن المفوضية الأوروبية ديجواسكالونابرتال، والمديرة الإقليمية في البنك التنمية الأفريقي مالين بلومبرج، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.